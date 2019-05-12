الأمة القومي: اليومان القادمان يحملان أنباء سارة للسودانيين

التاريخ: 12-مايو-2019
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اعتبر عضو لجنة التفاوض إبراهيم الأمين جولة اليوم مفصلية في مفاوضتهم مع العسكري، وشدد أن القضية لم تعد التفاوض بين المجلس العسكري قوى التغيير بل صارت واجب كل سوداني لنقل وطنه من حكم الحزب إلى حكم الدولة.
ودعا لتفعيل مشاركة المرأة والمغتربين وتطهير أجهزة الإعلام من رموز النظام البائد، وحذّر الأمين في تصريحات لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد” من خلايا نائمة وأصحاب عمل تضرروا إثر سقوط النظام.
ولفت وبحسب صحيفة الجريدة، لأن المجلس العسكري هو الأكثر صعوبة وجدلاً في التفاوض، لكنه تفاءل بأخبار سارة للمواطنين خلال يومين ودعا لأهمية إيجاد صيغة مستقبلية لماهية العلاقة العسكرية المدنية بحيث لا تسمح لأي مغامر مدني أو عسكري بالقفز على الشرعية والإنقلاب على السلطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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