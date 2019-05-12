تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو انتشر حديثا يظهر مجموعة الاليات العسكرية والسيارات المسلحة معنون بعبارة (عاجل حركة العدل والمساواة السودانية تستعد لدخول السودان من ليبيا) . هذ وقد ادعى ناشروا الفيديو بان القوة المسلحة تعتزم مساندة المعتصمين بالقيادة العامة وفق التسجيل الصوتي المرفق الذي كان يردد شعار (حكومة مدنية او ثورة ابدية) في الوقت الذي علق فيه البعض موحيا بان الفيديو من المواد التي ظل يبثها ناشروا الاشاعات معبرا عن ذلك بالعبارة (كااااك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : صنفه رواد المواقع ضمن الشائعات..انتشار فيديو لقوة مسلحة قادمة من ليبيا لدعم المعتصمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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