سودانيون غاضبون يعتصمون داخل صفحة فنانة مصرية أساءت لهم ويجبرونها على إغلاقها

تقاطر آلاف السودانيين بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي على صفحة ممثلة مصرية لإدائها لدور سيدة سودانية في إحدى برامج رمضان بشكل مهين لهم، بحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365

وظهرت شيماء سيف في البرنامج الكوميدي وقد صبغت وجهها بلون داكن وحاولت التحدث بلهجة سودانية، إلا أن المشهد أثار غضب الكثير من السودانيين.

وما أن انتهى عرض الحلقة، الجمعة، حتى انهالت التعليقات الغاضبة على منصات التواصل عليها، إذ قال أحد المستخدمين: “هذا ليس مضحكا.. بل هو عنصري”.

وقالت مستخدمة أخرى: “هناك فرق كبير بين ما هو مضحك وما هو لائق ومناسب ثقافيا. في المرة المقبلة قبل أن تقدمي عملا كهذا، استعيني بمستشار، وإذا كان مهينا أو سيؤذي مجموعة من الأشخاص، فتوقفي عن تقديمه”.