بالفيديو: الممثلة المصرية تعتذر بعد تجسيدها لشخصية سودانية اثارت غضب السودانيين

اهتم عدد من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بردود الافعال التي صدرت عن الممثلة المصرية الكوميدية شيماء سيف التي اثارت غضب وسخط السودانيين وذلك بعد تجسيدها لشخصية امرأة سودانية في برنامجها (شقلباظ) حيث اعتبره كثير من السودانيين مسيئا ومهينا للشخصية السودانية.

واشارت المواقع المصرية الى ان شيماء قد قدمت اعتذارا للسودانيين من خلال منشور لها على فيس بوك توضح فيه ملابسات الحلقة التي قدمتها مؤكدة على حبها واحترامها للشعب السوداني موضحة بانها ممثلة كوميدية ولم تقصد الاساءة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)