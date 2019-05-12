ابن سلمان فشل في استعادة “يد” ابن نايف وهذا ما فعله بالأمير خالد بن طلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر المغرد السعودي “مجتهد”، تفاصيل جديدة، حول اعتقال ولي العهد محمد بن سلمان، لشقيقه بندر بن سلمان، بسببه شكه فيه بتدبير محاولة انقلاب ضده في القصر الملكي.

وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن الامير بندر بن سلمان شقيق “مبس”، تم نقله بعد فترة من الاعتقال الانفرادي إلى مزرعة في “طريق الخرج” مع عدد من الحرس والمرافقين وقد تسبب سوء معاملته بداية الاعتقال في تدميره عقليا ونفسيا، لكن “مبس” ينشر في أوساط العائلة أن سبب اعتقاله هو مبالغته في المخدرات.وأشار المغرد السعودي إلى أن “والدة” ابن سلمان التي أطلق “مبس”، سراحها متضايقة من وضع بندر وناقمة على “مبس” لكنها لا تستطيع إطلاق بندر فأوصت مرافقيه وحراسه البالغ عددهم ٢٥ شخصا بالاهتمام به و “شرّهت” كل واحد منهم بكاديلا اسكاليد ٢٠١٩ ومئة الف ريال.وحول خالد بن طلال، قال مجتهد إن الأمير بن طلال وضع في إقامة جبرية عند ابنه في المستشفى (الأمير النائم)، مشيراً إلى أن ابن سلمان كان ينوي إعادته للسجن بعد أن تكلم صراحة ضده في عزاء والده طلال لكنه “تكرم” وخفف العقوبة، وسمح له بالبقاء قرب ابنه بشرط أن تكون شبيهة بالسجن. وتطرق مجتهد إلى ملف أخر، قائلاً إن ابن سلمان فشل باستعادة الساعد الأيمن، لوزير الداخلية السابق محمد بن نايف، ويدعى سعد الجبري، الذي يقيم في الولايات المتحدة.

وأضاف :” اضطر لاعتقال اثنين من أشقائه وهدده باعتقال المزيد من عائلته إذا لم يبادر من ذاته بالعودة للبلد، فالحمد لله الذي سلط ظالما على ظالم. يذكر أن الجبري كان الساعد الأيمن لابن نايف “.