هدية عسكرية ضخمة من قطر لهذه الدولة الأفريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن التلفزيون العام في بوركينا فاسو، أن “الدوحة قدمت إلى الجيش في البلاد 24 آلية لنقل الجنود للتصدي لهجمات المتشددين التي تواجهها بوركينا فاسو منذ 2015.

وكشف وزير الدفاع شرفي سي، أن “هذه المدرعات من طراز “ستورم” ستسمح بالتصدي للأوضاع التي نعيشها”، فيما ذكرت رئاسة الأركان العامة، أن “هذه المدرعات التي نقلتها طائرات تابعة لسلاح الجو القطري ستعزز المعدات والقدرات العملانية للقوات المسلحة الوطنية”.

وكانت قطر “قدمت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، 24 مدرعة “ستورم” لمالي، البلد المجاور لبوركينا فاسو الذي يواجه تهديدا مشابها.

وتزامنت المساعدة القطرية، مع إعلان تحرير القوات الفرنسية الخاصة في بوركينا فاسو أربع رهائن بينهم فرنسيان خطفا في بنين.