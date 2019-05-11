تنظيم داعش الإرهابي يتبنى مقتل 11 جندياً في نيجيريا

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السبت 11/مايو/2019 - 10:32 ماخبار الخليج 365
ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، السبت، أن التنظيم قتل 11 جندياً نيجيرياً في هجوم ببلدة جاجياجنان، شمال شرق البلاد.وقال التنظيم إنه شن الهجوم في البلدة الواقعة بولاية بورنو الجمعة، ونشر صوراً لثكنات محترقة وقتلى زعم أنهم الجنود.
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