تنظيم داعش الإرهابي يتبنى مقتل 11 جندياً في نيجيريا

السبت 11/مايو/2019 - 10:32 م داعش اخبار الخليج 365 ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، السبت، أن التنظيم قتل 11 جندياً نيجيرياً في هجوم ببلدة جاجياجنان، شمال شرق البلاد. وقال التنظيم إنه شن الهجوم في البلدة الواقعة بولاية بورنو الجمعة، ونشر صوراً لثكنات محترقة وقتلى زعم أنهم الجنود. تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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