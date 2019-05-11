استمرار احتجاجات انقطاع الكهرباء والمياه بالخرطوم

تشهد عدد من أحياء ولاية الخرطوم هذه الايام إحتجاجات مستمره بسبب الإنقطاع المتكرر للكهرباء والمياه ، وأدت الإحتجاجات لاغلاق بعض الطرق أمام حركة المرور فى انحاء الخرطوم .

ووجه والي الخرطوم المكلف الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق بمعالجة كافة المشاكل التي تواجه انسياب الأمداد المائي والكهربائي للمواطنيين

وكان اجتماع إلتام مساء أمس، بوزارة الدفاع ضم الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع بالإنابة ووالي الخرطوم المكلف ، وإدارتي الكهرباء والمياه و القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية لمناقشة مشاكل الخدمات والامن بالولاية وأشار والى الخرطوم فى تصريحات صحفية إلى أن الإجتماع أمن علي بذل كل الجهود الممكنة لايصال تلك الخدمات للمواطنين في اسرع وقت مناشدا المواطنين على ترشيد الاستهلالك المائي والكهربائي.

من جهته كشف مدير عام هيئة مياة ولاية الخرطوم المهندس مالك عمر عن العثور على عدد من “البلوفة” مغلقة في عدد من المناطق بولاية الخرطوم متعهدا بإزالة كل المعقوات التي تحول دون انسياب الامداد المائي

من جانبة أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء والموارد المائية المهندس محمد خير الجنيد عدم وجود اي برمجة لقطوعات الكهرباء في القطاعين السكني والزراعي