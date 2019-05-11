دولة جنوب السودان تحظر جميع الملاهي الليلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت رئاسة جنوب السودان في بيان، اليوم السبت، حظر كل الملاهي الليلية والحد من ساعات فتح الحانات في العاصمة، جوبا، بسبب “أعمال غير أخلاقية” تحصل فيها.

وأفادت الرئاسة في بيانها أن “حكومة ولاية جوبيك حظرت كل الملاهي الليلية والحانات والعروض الموسيقية الليلية في مدينة جوبا”. وذلك بحسب وكالة “إرم نيوز”.

وقال حاكم جوبا، أوغوستينو جاد الله واني، في شريط فيديو نشر على “فيسبوك”:

إن الملاهي الليلية ستغلق، لكن الحانات يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء الأولى، ولا يمكنها استقبال زبائن خلال النهار.

وأوضح “سنحظر بشكل كامل الملاهي الليلية، لأن ما يحصل خطير فعليًا على مستقبل البلاد”، مضيفًا أن مراهقين في سن 13 عامًا يرتادون الملاهي الليلية.

وتابع حاكم جوبا، أوغوستينو جاد الله واني:

نحن جادون وسنحرص على ألا تعمل الملاهي الليلية في هذا البلد، من جانب آخر سيكون إلزاميًا على أي زوجين يرتادان فندقًا أن يقدما إفادة زواج.