الهلال: تحويل الحارس جمال سالم إلى لجنة تحقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر نادي الهلال قرارًا اليوم”السبت” بتحويل لاعب الفريق الأوغندي جمال سالم إلى لجنة تحقيق برئاسة القطاع الرياضي ممثلاً في الطريفي الصديق لما بدر منه مؤخرًا.

وأثار جمال سالم الجدل بتغريدة على صفحته الرسمية مبديًا استيائه من عدم صرف مستحقاته بنادي الهلال لعدة أشهر الأمر الذي أثار حفيظة مجلس الهلال.

وكان جمال سالم قد غادر من المريخ منتقلاً إلى الهلال في التسجيلات الشتوية بعد أربعة أعوام من احترافه في السودان.