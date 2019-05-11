وزارة الزراعة تؤكد توفير الوقود للموسم الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلنت وزارة الزراعة والغابات توفر المواد البترولية للموسم الزراعي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادي بابكر عثمان أن المواد البترولية، سيتم توزيعها على الولايات تحت إجراءات وتدابير صارمة.

ودعا خلال الملتقى التشاوري لولايات كردفان الكبري بمدينة الأبيض حول الموسم الزراعي للعام 2019م بمشاركة خبراء من المركز وولايات كردفان والمصارف والشركات والشرطة والأمن، إلى تسريع الخطى لتأمين احتياجات الموسم في وقتٍ مبكر. ووجه الملتقى بالتوسع في زراعة محاصيل الصادر، مؤكداً على أهمية توطين التقاوي.

من جانبه قال مدير عام وزارة الإنتاج والمواردالاقتصادية بشمال كردفان، طارق أمين إن وزارته قطعت شوطاً كبيراً في دخول الموسم من خلال تحديد مراكز التنمية المتكاملة بالولاية، وصيانة الجرارات، إضافةً إلى توفير مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الجازولين والمبيدات والسمدة. المادة السابقة تهديد رئيس الوزراء التونسي علنا بالقتل يثير جدلا واسعا المقالة القادمة إتحاد الكرة يستجيب لضغوط أندية الممتاز ويجمّد النشاط الرياضي

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