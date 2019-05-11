بثت الفنانة الجماهيرية ندى القلعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقدمة غنائية على الطريقة الانشادية تضمنت العديد من الأدعية بعنوان(توبة) حيث جاءت إحدى مقاطعها تقول: من نومي قمت فزع.. من شدة الفزعان لا حول ولا قوة.. ياحي ويا منان حن علي برضاك.. Advertisements وأكرمني من فيضان توبة تنجيني.. تسلم يدي ولساني هذا وجاءت الأدعية التي بثتها الفنانة ندى القلعة منسجمة مع الطقس الإيماني للشهر الفضيل حيث وجدت استحساناً من بعض رواد المواقع حيث كتب أحد المتابعين قائلاً :(روعة ندوية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنانة ندى القلعة تعلن (التوبة) في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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