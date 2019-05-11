مقتل امرأة وإصابات متعددة بنزاع قبلي في القضارف

أدت اشتباكات دامية اندلعت، يوم السبت، بمدينة القضارف، بين قبيلتي البني عامر والنوبة، إلى حرق عدد من المنازل، ومقتل امرأة من النوبة، وإصابات وسط الجانبين، وانتقلت الاشتباكات إلى حي الموردة بالمدينة.

ووجهت لجنة أمن ولاية القضارف، برئاسة والي القضارف المكلف، اللواء محيي الدين أحمد الهادي، بضرورة تعزيز الأجهزة الأمنية بالمنطقة، والفصل بين الجانبين. ووجه الوالي رئيس لجنة أمن الولاية القوات بالمرابطة في المنطقة، منعاً لحدوث أي تفلتات من الجانبين، كما وجه بضرورة فتح البلاغات في مواجهة كل معتدٍ من الطرفين، لسيادة حكم القانون، والمحافظة على السلم الاجتماعي بالولاية.

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وعقدت لجنة الأمن، وفقاً لـ ” الشروق نت “، اجتماعاً مع قيادات الجانبين، والذين أكدوا على أهمية بسط الأمن، وتحقيق التعايش السلمي بالولاية. ودعا الوالي القيادات إلى أهمية تنوير قواعدهم بضبط النفس، وأن الأوضاع تحت السيطرة، وأن كل معتدٍ سيتم التحقيق معه، عبر الأجهزة العدلية بالولاية لسيادة حكم القانون.

إلى ذلك، قام والي القضارف بتفقد الجرحى بمستشفى القضارف، ووجه بتوفير العناية للمصابين، وترحم الوالي على المرحومة. وأشارت اللجنة إلى أن الأوضاع الآن تحت السيطرة تماماً من قبل الأجهزة الأمنية بالولاية، حيث تم الفصل بين الجانبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)