“شرق النيل” توجه بالاستعجال لمعالجة مشاكل المياه

أكد المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، معاوية سليمان، حرص المحلية بصورة أساسية على توفير خدمات المياه، وانسياب الخدمات الأساسية لمواطن المحلية، والاستعجال في معالجة وصيانه الآبار والصهاريج المعطلة، وبرمجة خدمات المياه، لضمان انسياب المياه بالمحلية.

وتشهد عدد من الأحياء بمحلية شرق النيل في وحداتها المتعددة، أزمة حادة في مياه الشرب، وانقطاع المياه لأيام متعددة، خاصة مربعات 20 بمدينة الصحفيين، ومربع 21 بجانب قرى السدير والغار والحاج يوسف.

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وأكد سليمان حسب الشروق خلال استقباله مساء يوم الجمعة، مواطني بعض الأحياء بالمحلية، على اهتمام المحلية بإيجاد الحلول السريعة لمعالجة قطوعات المياه بالمحلية.

كما وجه بتوفير تناكر مياه لتغطية الأحياء التي لا تتوفر فيها مياه لسد الحاجة إلى حين معالجة الأعطال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)