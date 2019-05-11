“ثلج مجاناً” مبادرة شبابية بكسلا تهزم جشع التجار

استطاعت مبادرة شبابية نفذها شباب كسلا من هزيمة جشع تجار الثلج، من خلال توزيع الثلج للمواطنين مجاناً في الطرقات والمقاهي، الأمر الذي أوجد ارتياحاً شعبياً وأنهى أزمة الثلج بالمدينة، وبالمقابل سبب خسائر فادحة للتجار.
وقامت مجموعة من الشباب التي تمتطي الدراجات البخارية بحمل كميات من الثلج وتوزيعها للمواطنين في الطرقات والمقاهي بسوق كسلا.
وسببت المبادرة الشبابية خسائر مالية فادحة لأصحاب رؤوس الأموال؛ رُوّاد المقاهي، العطالة الذين يستثمرون أموالهم في شراء واحتكار الثلج والرغيف والوقود لبيعه بالسوق الأسود.
وبحسب الشروق تشهد مدينة كسلا أزمة حادة في الثلج الذي تزداد الحاجة إليه في رمضان ، خاصة أن بعض الأسر الفقيرة لا تمتلك ثلاجات، مما تزداد الحاجة إلى الثلج في نهار رمضان الحار، فضلاً عن أن تذبذب التيار الكهربائي أسهم بقدر وافر في ندرة الثلج وارتفاع أسعاره، مما أدى إلى تباري التجار في بيع الثلج بالسوق الأسود.
وشدد شباب كسلا على أهمية أن ينتفض المواطنون ضد تجار الأزمات بالولاية ومحاربة تجار الأزمات الجشعين بشتى السبل والطرق لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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