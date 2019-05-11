اتحاد الكرة يستجيب لضغوط أندية الممتاز ويجمّد النشاط الرياضي

التاريخ: 11-مايو-2019
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أصدر اتحاد كرة القدم ، قراراً قضى بتجميد النشاط الرياضي رسمياً، مُستجيباً للضغوط التي مارستها عليه أندية الدوري الممتاز، وذلك بعد بيانٍ أعلنته وأصدرته بتعليق المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد العام لكرة القدم.
ورفض (16) نادياً بالممتاز المشاركة في منافسات الاتحاد تماشياً مع الظروف التي تعاني منها البلاد سياسيًا واقتصاديًا.
وبحسب الصيحة نفّذت الأندية رسمياً قرارها ، وأعلنت عن تعليقها المشاركة في جميع البطولات التي يُنظِّمها اتحاد كرة القدم السوداني، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم (السبت) بمباني الاتحاد العام لكرة القدم.
وقال الفاتح باني في تصريحات صحفية اليوم (السبت)، إنّ الاتحاد العام لكرة القدم دعا إلى اجتماعٍ عاجل بالاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المسابقات وبقية اللجان، وينتظر أنّ يلتئم الاجتماع خلال الساعات المقبلة لبحث المُستجدات التي طرأت على الساحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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