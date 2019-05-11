وفد مقدمة الحركة الشعبية يصل الخرطوم

وصل وفد مقدمة من الحركة الشعبية قطاع الشمال يقوده المتحدث الرسمي باسمها مبارك أردول، يوم السبت، إلى البلاد، وأعلنت الحركة أن وفداً رفيعاً برئاسة نائب رئيسها ياسر عرمان، وأمينها العام سيصل في غضون الأيام العشرة المقبلة.

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وقال رئيس وفد المقدمة المتحدث باسم الحركة، مبارك أردول،بحسب الشروق في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم: “جئنا لنقدم عربوناً للسلام، وأن الثورة نجحت وأدت نتائجها، وأتينا لنفتح صفحة جديدة بأن زمن الحرب قد انتهى ونحن نمضي نحو مرحلة السلام”.

وأكد أردول تمسك الحركة الشعبية بوحدة السودان ومشروع السودان الجديد، وأشار إلى أن الحركة ستعمل خلال الفترة المقبلة، من خلال جناحين، أحدهما في الخارج يقوده رئيسها مالك عقار، وآخر في الداخل وهو جناح مدني سلمي سيقوده نائب الرئيس ياسر عرمان، والأمين العام إسماعيل خميس جلاب، وقال إن وفده جاء بغرض دعم المعتصمين، وطرح قضية الحرب ضمن قضايا الانتقال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)