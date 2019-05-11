أمن الدولة السعودي يصدر بياناً عاجلاً بشأن الخلايا الإرهابية

قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة إنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر.

وتابع المتحدث أن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وأوضح أنه "قد تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية".

​وأشار إلى أنه في ضوء هذه المعطيات "باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة (10.00) العاشرة صباحا من اليوم السبت وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع".

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وكشف المتحدث أن العملية أسفرت عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

​وأكد على أن الجهات الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع وسيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم السبت مقاطع مصورة قالوا إنها لعملية أمنية قامت بها الجهات الأمنية السعودية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف.

​وهذه ليست العملية الأولى في منطقة القطيف إذ أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية في أبريل/ نيسان الماضي "مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا، والقبض على اثنين آخرين في عملية استباقية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية".