إنزال صورة واسم الرئيس المخلوع من أبراج الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في خطوة جديدة لإزالة آثار النظام السابق ورئيسه المخلوع عمر البشير، أزالت الشرطة اسم وصورة البشير من أبراج سكن الضباط بالخرطوم بحري “شمبات”.

وشاهد محرر “باج نيوز”، خلو الأبراج الستة بحي شمبات قبالة “السوق المركزي” من صورة واسم المخلوع بعد أن كانت تُسمى ب”أبراج البشير” مع وضع صورة كبيرة للرئيس المخلوع يرتدي زي الشرطة السودانية.

يذكر أن عدداً من المؤسسات الحكومية والسفارات شرعت منذ الحادي عشر من أبريل الماضي في إزالة اسم المخلوع وصورته من جدران الحائط بالمباني الحكومية كدليل على سقوط حكم الطاغية ونظامه.

جريدة التيار