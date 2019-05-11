بالفيديو والصور : فنانة مصرية تغضب السودانيين.. وتعتذر

بعد أن أثارت غضب السودانيين وانهالت عليها آلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت الممثلة المصرية الكوميدية شيماء سيف، اعتذاراً عن حلقة من برنامج قدمت فيها دور امرأة سودانية، بطريقة اعتبرها الكثيرون “مهينة”.

وظهرت شيماء سيف في البرنامج الكوميدي وقد صبغت وجهها بلون داكن وحاولت التحدث بلهجة سودانية، إلا أن المشهد أثار غضب الكثير من أبناء الشعب السوداني.

وما أن انتهى عرض الحلقة، الجمعة، حتى انهالت التعليقات الغاضبة على موقع تويتر، إذ قال أحد المستخدمين: “هذا ليس مضحكاً.. بل هو عنصري”.

وبحسب سكاي نيوز قالت مستخدمة أخرى: “هناك فرق كبير بين ما هو مضحك وما هو لائق ومناسب ثقافياً. في المرة المقبلة قبل أن تقدمي عملاً كهذا، استعيني بمستشار، وإذا كان مهيناً أو سيؤذي مجموعة من الأشخاص، فتوقفي عن تقديمه”.

من جانبها، ردت سيف بإصدار اعتذار على صفحتها على فيسبوك، قائلة: “جمهوري السوداني الحبيب.. من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتائم.. أنا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي، وكنت بتمنى إنكم تاخدوا الموضوع بشكل كوميدي”.

Advertisements

وأضافت: “أنا أكيد مش قاصدة أضايقكم، مش قاصدة أضايق إخواتي وحبايبي”.

وتابعت: “أنا آسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة وأنا والله مش قاصدة كدة.. أنا آسفة، أنا بحبكم، وانتو أكيد بتحبوني، (..)، وآسفة لو خيبت ظنكم فيا في موقف أنا ماليش ذنب فيه، وربنا أعلم بنيتي اتجاهكم.. بحبكم”.

ثم شكرت الممثلة المصرية جميع من علقوا على الواقعة، قائلة: “شكراً على كمية التعليقات والرسايل اللي وصلتني واللي لسة بتوصلني، اللي قال كلمة حلوة له مثلها واللي قال كلمة وحشة فله مثلها. مع احترامي وحبي لكم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .