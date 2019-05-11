إجراءات وتدابير صارمة لتوزيع الوقود للموسم الزراعي بالولايات

التاريخ: 11-مايو-2019
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أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادي، بابكر عثمان، توفر المواد البترولية للموسم الزراعي، منوهاً بأنه سيتم توزيعها للولايات تحت إجراءات وتدابير صارمة، موجهاً بالتوسع في زراعة محاصيل الصادر من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
وشهدت مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان انعقاد الملتقى التشاوري لولايات كردفان الكبرى للموسم الزراعي للعام 2019، بمشاركة خبراء من المركز وولايات كردفان والمصارف والشركات والشرطة والأمن. ودعا الوكيل إلى تسريع الخطى لتأمين احتياجات الموسم في وقت مبكر.
وبحسب الشروق أكد أهمية توطين التقاوى، ولفت بابكر إلى أهمية إنشاء صندوق لنقل التقانة والإرشاد الزراعي، منوهاً إلى ضرورة ربط التمويل بالتقانة، مشدداً على ضرورة استرجاع أصول وزارات الإنتاج والموارد الاقتصادية.
من جانبه، كشف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان، طارق أمين أبو البشر، أن وزارته قطعت شوطاً كبيراً في دخول الموسم، من خلال تحديد مراكز التنمية المتكاملة بالولاية، وصيانة الجرارات، إضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الجازولين والمبيدات والأسمدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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