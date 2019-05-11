بالفيديو : حريق هائل يلتهم مقهى مشهور بشارع النيل

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي عامة وفي موقع فيس بوك خاصة يظهر حريقاً هائلاً اندلع في مقهى العركي لاند المشهور بشارع النيل. وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فإن النيران التهمت مساء يوم السبت مقهى العركي لأند الواقع بشارع النيل . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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