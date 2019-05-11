قوات الجيش الوطني الليبي تتلف 2500 لغم حوثي في صعدة

أتلفت قوات الجيش الوطني اليمني، الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدة مناطق بمحور صعدة.

وقال قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي، إن قوات الجيش أتلفت 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها، بعد أن تم نزعها من مناطق رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر عقب تحريرها، حسبما أورد موقع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم السبت.

وأوضح العقيد السلفي أن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام، إلا أنهم تمكنوا من الكشف عنها، وانتزاعها وتأمين الطرق والجبهات أمام الجيش الوطني والمدنيين.

من جهته، أكد قائد كتائب محور صعدة العقيد هاني باسلامة، بأن تلك الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي لم تشكل عائقاً أمام تقدم الجيش الوطني "ولن تثنيهم عن مواصلة عملياتهم حتى تحرير كافة اراضي الوطن من دنسهم"، مشيراً إلى أن زراعة الالغام من قبل الميليشيات تمثل جريمة تضاف إلى رصيدهم الإرهابي.