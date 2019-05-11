إرتفاع كبير في اسعار الأواني المنزلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسـواق مدينة (٢٤) القرشي منذ الأسبوع الأخير من شهر شعبان المنصرم وحتى اليوم الخامس من رمضان اقبالا على شــراء المـسـتـلـزمـات الرمضانية من الأواني المنزلية.

وكشفت جولة وكالة السودان للانباء صباح اليوم بــســوق مدينة ٢٤ القرشي حركة شرائية متوسطة حيث اكد التاجر محمد طيب أن الأوانــي المنزلية متوفرة والأسـعـار متفاوتة مع الزيادة الكبيرة في الاسعار مقارنة بالعام الماضي.

وقال إن سعر دستة الكبابي يبلغ٢٠٠ جنيه والجك الفايبر التايلندي ٨٥٠ جنيها والفايبر السفاري٢٥٠ جنيها و سعر الجرادل يتفاوت ٨٠- ٢٥٠ جنيها وأسعار الصواني (الألمونيوم) ما بين ٢٠٠ – ٣٠٠ جنيه وصحون العصيدة ٢٠٠ جنيها وهي الأكثرً اقبالا خلال هذا الشهر.

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واشار التاجر حـيـدر خليل عثمان إلى أن الأسعار مناسبة وفـي مـتـنـاول الجميع والاقبال على الشراء متوسط.

مـن جهته أوضح التاجر أحمد عبدالله أن القوة الشرائية ضعيفة وتقدر بنسبة٢٠٪ وارجع ذلك لعدم توفر السيولة وغلاء الأسعار.

وفـي استطلاع لـ(سونا) ومع عدد من النساء داخل سوق الأواني قالت حياة أحمد أن الأسعارغالية ولم نتمكن من شـراء كـل المستلزمات وتمنت أن تنخفض الاسـعـار حتى تستطيع شراء كل ما تحتاجها من أواني.

وتخالفها المواطنة فاطمة محمد جمعة من قرية ١٤ وحدة المدينة حيث ترى أن الاسعار متفاوتة وليس هناك زيادة كبيرة فيما أبانت المواطنة إيناس عبدالله إلى أن ارتفاع اسعار الأواني يضعف من القوة الشرائية، و قالت مريم صديق أحمد إنها من محبي تجديد العدة فـي شهر رمضان وهي تعتبر من الأساسيات وتمنت انخفاض الاسعار كاشفة عن شراء صحن عصيدة وكورة بمبلغ ٣٠٠ جنيه و٣ كبابي بمبلغ ١٢٠ جنيها ووصفتها بأنها أسعار مرتفعة للغاية مقارنة مع دخل المواطن البسيط.