جماعة مجهولة توجه رسالة تهديد للسفير السعودي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - تلقى سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر تهديدات من جماعة مجهولة تطلق على أسمها (فينق البنيان المرصوص) .

وطالبت بطرد السفير من الخرطوم وإتهمته بأنه قال إن دولته هي من قامت بالتغيير الثوري في السودان، وطالبت الجماعة المجلس بمحاسبته وطرده اليوم قبل الغد .

وأضافت في رسالة صوتية منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي: “إن لم تفعلوا ذلك، فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة، ولستم أنتم من قام بالتغيير كما أدعيتم، وعندها والله بالله وتا الله سترون أنتم وقيادة المملكة ترون منا وهذا الشعب العظيم ماسيكون عبرة ودرساً وحدثاً للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا الى أي منقلب ينقلبون” .

السوداني