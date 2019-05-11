القبض على الأمين العام لاتحاد البحارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت الشرطة القبض على الأمين العام للاتحاد العام للبحارة السودانيين صلاح الدين جانكري وعضو الاتحاد صلاح الدين الشيخ على خلفية مذكرة دفع بها الاتحاد للمجلس العسكري السوداني الانتقالي كشف فيها عن معلومات في غاية الخطورة.

وكانت( التيار) نشرت تحقيقاً صحافياً يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين حلقتين بعنوان: (صراع البحارة وإدارة الرقابة البحرية إلى أين) .وكشف التحقيق الذي سبقه خبر عن مسيرة “دحر الفساد البحري الكبرى” عن معلومات خطيرة وحول تضارب العمل بين شركات الملاحة وهيئة المواني البحرية وإدارة الرقابة البحرية من جهة .

من جهته قال لـ(التيار) الأمين العام للاتحاد العام للبحارة إن كابتن محمد عمر يوسف نائب مدير إدارة الرقابة البحرية قام بفتح بلاغ في مواجهتهم وألقي القبض عليهم وتم الزجُّ بهم في غياهب السجن دون التحري معهم، إلى أن أطلق سراحهم بالضمان الشخصي .

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وفي أول تعليق له بعد إطلاق سراحه قال جانكري لـ(التيار) إنهم لن ترهبهم البلاغات وغيرها من الأساليب الأخرى بل سيمضون في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد .متابعاً بأنه سيقدم ملفات لم يحدد طبيعتها إلى نيابة المال العام التي افتتحت مؤخرا في مدينة بورتسودان.

جريدة التيار