تتضمن ملفات “الموانئ البحرية ومشروع الجزيرة وخط هيثرو” ..اجتماع للجنة بلاغات الفساد وديوان المظالم حول فساد “المشروعات الكبيرة”

كشفت مصادر موثوقة، عن وضع إستراتيجية شاملة، وترتيبات تتعلق ببدء مراجعة ملفات الفساد، من قبل لجنة التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

Advertisements

وأبلغت مصادر حسب الصيحة ، بأن اجتماعاً سيلتئم خلال الأيام القادمة بين اللجنة وديوان المظالم العامة والحسبة، لمناقشة ترتيبات وضع أولوية لملفات الفساد الخاصة بالقضايا الكبيرة، وعلى رأسها هيئة الموانئ البحرية، مشروع الجزيرة، وخط هيثرو. وطبقاً للمصادر، أن اللجنة ستنظر في مراجعة الملفات أولاً، ومن ثم تنظر في ملفات الفساد الخاص بالأفراد من مسؤولي النظام السابق.

وقالت المصادر، إن ديوان المظالم سيقدم رؤية للنظر في بدء وتناول ملفات الفساد ذات المشروعات الكبيرة، بدلاً من فساد الأفراد والمبالغ التي ضبطت بحوزتهم، وطبقاً للمصادر، فإن فساد الموانئ البحرية، ومشروع الجزيرة، وخط هيثرو، مشروعات قومية تهم الدولة، ونبهت لضرورة مراجعة تلك الملفات، ومعرفة إيراداتها وأصولها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)