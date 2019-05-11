المجلس العسكري يعقد اجتماعاً عاجلاً بشأن المياه والكهرباء والوقود

عَقَدَ المجلس العسكري الانتقالي مساء أمس، اجتماعاً عاجلاً بوزارة الدفاع، ضم القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية، بجانب والي الخرطوم وإدارتي الكهرباء والمياه وقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، وناقش الاجتماع الإشكالات التي تُواجه الخدمات بالولاية، خَاصّةً نقص الكهرباء والوقود وأزمة المواصلات.

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وقال والي الخرطوم المُكَلّف الفريق ركن مرتضى ورّاق حسب الصيحة في تصريحاتٍ عقب الاجتماع: “نأسف ونحس بألمٍ شديدٍ لما يُعانيه المُواطن في سبيل الخدمات الأساسية، خاصّةً المُواصلات والكهرباء والوقود والمياه والأمن، ونُؤكِّد أنّنا لن نالو جُهداً في حل هذه الإشكالات”، ودعا المواطنين لعدم التّعرُّض للمُوظّفين، وأشار إلى عددٍ من حالات الاعتداء على العاملين في قطاعي المياه والكهرباء.

من جانبه، أقرّ وكيل وزارة الكهرباء بوجود مُشكلة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والأحمال الزائدة، مِمّا يؤدي إلى قطوعات، وأكد عدم وجود برمجة في القطاعين السكني والزراعي، وكشف أن عدداً من مكاتب الكهرباء تعرّضت لحالات اعتداءٍ وضربٍ للمُوظّفين، وناشد المُواطنين للتعامُل بحكمة، حتى ينعم الجميع بالخدمة.

بدوره، أرجع مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، القطوعات لمُشكلات في الكهرباء، وقال إنّ انقطاع ساعة واحدة يُؤثِّر على الإمداد لمدة يومين، وأضاف بأنّهم عثروا على عَدَدٍ من “البلوفة” مُغلقة في بعض من المناطق، وأوضح أنّ معنويات المُوظّفين تأثّرت بعد أن تعرّضوا لحالات اعتداءٍ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)