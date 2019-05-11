التاريخ: 11-مايو-2019
4 مشاهدة
نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي، إفطاراً رمضانياً في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور السفير جان ميشيل دوموند وموظفي البعثة، وأكدت البعثة دعمها لخيارات السودانيين بنقل الحكم إلى سلطة مدنية.
وقال السفير جان ميشيل دوموند في حفل الإفطار: “لقد تشرفت بمقابلة العديد من الشباب من جميع أنحاء السودان الموجودين هنا بحثاً عن العدالة والحرية والسلام”. واعتبر ذلك تذكيراً كبيراً بقوة الروح الإنسانية والرغبة في الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وجدّد مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تلك القيم في السودان.
وبحسب الصيحة درج الاتحاد الأوروبي على تنظيم، حفل استقبال رسمي في التاسع من مايو يوم أوروبا، ووفقاً لبيان نشر على صفحة الاتحاد بـ (تويتر)، فقد قررت البعثة هذا العام تأجيل احتفالها لإظهار الاحترام للشعب السوداني في شهر رمضان المبارك. وأبدى الاتحاد رغبته في التواصل مع شعب السودان، خاصة الشباب في سعيهم لتحقيق العدالة والحرية والسلام، ودعا لنقل السلطة إلى هيئة انتقالية مدنية قادرة على تلبية تطلّعات الشعب السوداني ــ على حد تعبيره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يُنظّم إفطاراً بساحة الاعتصام ويدعو لنقل السلطة للمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.