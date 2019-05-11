الاتحاد الأوروبي يُنظّم إفطاراً بساحة الاعتصام ويدعو لنقل السلطة للمدنيين

نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي، إفطاراً رمضانياً في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور السفير جان ميشيل دوموند وموظفي البعثة، وأكدت البعثة دعمها لخيارات السودانيين بنقل الحكم إلى سلطة مدنية.

Advertisements

وقال السفير جان ميشيل دوموند في حفل الإفطار: “لقد تشرفت بمقابلة العديد من الشباب من جميع أنحاء السودان الموجودين هنا بحثاً عن العدالة والحرية والسلام”. واعتبر ذلك تذكيراً كبيراً بقوة الروح الإنسانية والرغبة في الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وجدّد مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تلك القيم في السودان.

وبحسب الصيحة درج الاتحاد الأوروبي على تنظيم، حفل استقبال رسمي في التاسع من مايو يوم أوروبا، ووفقاً لبيان نشر على صفحة الاتحاد بـ (تويتر)، فقد قررت البعثة هذا العام تأجيل احتفالها لإظهار الاحترام للشعب السوداني في شهر رمضان المبارك. وأبدى الاتحاد رغبته في التواصل مع شعب السودان، خاصة الشباب في سعيهم لتحقيق العدالة والحرية والسلام، ودعا لنقل السلطة إلى هيئة انتقالية مدنية قادرة على تلبية تطلّعات الشعب السوداني ــ على حد تعبيره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)