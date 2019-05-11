إنزال صورة واسم الرئيس المخلوع “البشير” من أبراج الشرطة

في خطوة جديدة، لإزالة آثار النظام السابق، ورئيسه المخلوع عمر البشير، أزالت الشرطة اسم وصورة “البشير” من أبراج سكن الضباط بالخرطوم بحري “شمبات”.

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وأنزلت الشرطة بحسب الصيحة الآن ، اسم وصورة البشير من الأبراج الستة بحي شمبات قبالة “السوق المركزي”، بعد أن كانت تُسمى بـ “أبراج البشير السكنية” وعليها صورة كبيرة للرئيس المخلوع يرتدي زي الشرطة السودانية.

يذكر أن عدداً من المؤسسات الحكومية والسفارات، شرعت منذ الحادي عشر من أبريل الماضي في إزالة اسم المخلوع وصورته من جدران الحائط بالمباني الحكومية، كدليل على سقوط حكم البشير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)