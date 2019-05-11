أزمة مياه حادة بمُدن وقرى شرق دارفور

تشهد مُدن وقرى وفرقان بمحليات شرق دارفور المختلفة، أزمة مياه حادة وعطشاً غير مسبوق، خاصة محلية الضعين نتيجة لأعطال في عدد من الآبار “الدوانكي” وخروجها من الخدمة بأحياء المدينة.

وبحسب الصيحة بلغ سعر صفيحة المياه الواحدة ببعض المناطق (20) جنيهاً ووصل برميل المياه إلى (150) جُنيهاً بالضعين، وفي القرى النائية وصل ثمن البرميل (300) جنيه. وعبّر عددٌ كبير من المواطنين، عن استيائهم وسخطهم من ضعف الخدمات خاصة المياه، واستنكروا غياب المسؤولين وعدم تفاعلهم مع الأزمات التي يًعانيها المواطنون بالولاية.

Advertisements

من جانبه، أكد مدير عام هيئة مياه الشرب بشرق دارفور المهندس الدوم آدم، أن الهيئة شرعت في توزيع عددٍ من محطات المياه الجديدة على المحليات لسد العجز، وأرجع شح المياه لزيادة استخدامها في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وأشار إلى مجهودات لسد حاجة المواطن من المياه على مستوى الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)