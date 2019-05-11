شهدت محلية الردوم، بولاية جنوب دارفور، عمليات نهب وتخريب واسعة لبعض المؤسسات وسوق المحلية، التي تقع في الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان، وذلك بعد تحوّل مسيرة سلمية نظّمها أكثر من (500) مواطن صبيحة أمس الجمعة، لعمليات تخريب طالت رئاسة المحلية وديوان الزكاة ومكاتب جهاز الأمن، إضافة للسوق وميز المعلمين، واعتدى المتظاهرون بالضرب على أمين مخازن المحلية عبد الله خميس، مراسل إذاعة نيالا من الردوم السلامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مُحتجّون يُنفّذون عمليات نهب وتخريب بمحلية الردوم في جنوب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.