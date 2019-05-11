عقد اجتماعي جديد من "فيسبوك" بحظر الحسابات المتطرفة

من الواضح أن خدمة موقع فيسبوك، تكثف جهودها لمحاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على منصتها، بقرار حظر عدد من الشخصيات اليمينية المتطرفة الجريئة، من ضمنهم ألكس جونز وميلو يانوبولوس، لانتهاكهم سياساتها بشأن خطاب الكراهية، معتبرة إياهم " أفراد خطرون".

هذه الخطوة من المرجح أن تثير غضب نشطاء حرية التعبير. بعضهم اتهموا "فيسبوك" بأنها أكثر صرامة مع أصوات تتمتع بأيدولوجية سياسية محافظة.

"فيسبوك" وتقنين الخصوصية

"فيسبوك" أخبرت لجنة التجارة الفيدرالية أنها على استعداد لتقديم مزيد من الإشراف على ممارسات جمع البيانات الخاصة بها - من إطلاق خدمات جديدة إلى قرارات كبار المسؤولين التنفيذيين فيها - من أجل إنهاء تحقيق فيدرالي واسع النطاق في سلسلة من انتهاكات الخصوصية اكتشفت العام الماضي، وذلك وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

التسوية ربما تتطلب أيضا من "فيسبوك" أن تخضع لفحوصات أكثر صرامة ومنتظمة من طرف هيئة رقابية مستقلة كطرف ثالث بعد أن توافق عليه لجنة التجارة الفيدرالية.

"فيسبوك" وإنشاء نظام مدفوعات بعملة مشفرة

تخطط "فيسبوك" لإطلاق شبكة مدفوعات كاملة (بدلا من مجرد تحويلات مالية)، وتجري مناقشات مع شركتي فيزا وماستركارد، وشركات معالجة المدفوعات مثل فيرست ديتا العملاقة ورواد التجارة الإلكترونية الكبار لدعم الإطلاق، وفقا لصحيفة "ذا وول ستريت جورنال".

ستكون هناك عملة مشفرة مستقرة في نظام المدفوعات من أجل إلغاء رسوم بطاقات ائتمان التجار.

"فيسبوك" عقد اجتماعي جديد

عمود ريتشارد ووترز "داخل/خفايا الأعمال" يتقصى ما تعلمناه بشأن تحور "فيسبوك" إلى الخصوصية في مؤتمر المطور السنوي.

يقول ووترز: "بغض النظر عن الحاجة السياسية لإظهار وجه أكثر مسؤولية للعالم، فإن شركة فيسبوك تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه الذي لطالما سعت إليه: مشاركة جماهيرية".

إنترنت الأشياء الـ5

1. محبي الطائرة النموذجية والطائرة المسيرة

أكاديمية الطيران النموذجي أثبتت أنها واحدة من مجموعات الضغط الأكثر فعالية في الولايات المتحدة، ضد القواعد الجديدة التي تسمح على نطاق واسع بالطيران التجاري المسير بلا طيار. كيران ستايسي من واشنطن ذكرت أن أكاديمية الطيران النموذجي تحبط خطط شركات للطائرات المسيرة بلا طيار، من خلال الاعتراض على لوائح ربما تجبرهم على وضع أجهزة إرسال بقيمة ألف دولار في نماذجها، لتمكين التعرف عليها عن بعد من قبل جهة هيئات إنفاذ القانون أو وكالات أخرى.

2. مسلسل "إنتوراج" سيكون متوهجا

في الشهر الماضي، الكاتب ديفيد سيمون قاد وكلائه إلى المحكمة بعد أن شبههم بالمسؤولين العموميين المتحايلين، الذين تعرضوا له بصفته مراسلا صحافيا في بالتيمور في التسعينيات من القرن الـــ20، وهو ما تحول بعد ذلك إلى المسلسل الناجح "ذا واير".

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الدعوى، التي انضم إليها سبعة كتاب آخرون واثنان من النقابات الكبرى، تمثل تصعيدا حادا في نزاع دفع الآفا من كتاب السيناريو والمنتجين إلى طرد ممثليهم.

تحليل مارك فاندفيلد من لوس أنجلوس يوضح أن اتجاه الوكالات التي تأخذ حصصا في عمليات الإنتاج، يقطع الصلة بين ما يجنيه الوكلاء وما يجنيه عملائهم الأفراد.

3. بافيت يستثمر في "أمازون"

شركة بركشاير هاثاواي التابعة للمستثمر البارز وارن بافيت، استثمرت في "أمازون" لأول مرة. في مقابلة مع "سي إن بي سي"، قال بافيت إن أحد نوابه اشترى الحصة.

حكيم أوماها قال إنه كان "من محبي" "أمازون" لبعض الوقت و"أحمقا لعدم استثماره" مسبقا فيها.

4. بيع أسهم من صندوق "سوفت بنك"

شركة سوفت بنك تفكر بطرح عام أولي لصندوق الرؤية بقيمة 100 مليار دولار، وفقا لسبق صحافي في "وول ستريت جورنال" ، وإطلاق صندوق ثان على الأقل بهذا الحجم.

الأمر الأكثر إلحاحا، يقال أنها تتفاوض مع سلطنة عمان لاستثمار عدة مليارات من الدولارات في الصندوق الحالي.

5. سباق تسلح الذكاء الاصطناعي

بالنسبة إلى كل بلد يشارك في سباق تسلح الذكاء الاصطناعي، فإن الخطر الحقيقي لا يتمثل في أنه سيتخلف عن منافسيه في الذكاء الاصطناعي، بل يكمن في التصور أن سباقا سيدفع الجميع إلى الاندفاع لاستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي غير آمنة، حسب مجلة الشؤون الخارجية.

"في حالة الاعتداء، تتحول أنظمة الذكاء الاصطناعي من فائقة الذكاء إلى فائقة الغباء في لحظة. وعندما يحاول عدو ما التلاعب واختراق نظام الذكاء الاصطناعي، فإن المخاطر تكون أكبر".

أدوات تقنية - دمج موسيقى

إنها فكرة بسيطة ببراعة، لا أستطيع أن أصدق أنه لم يفكر أحد في تنفيذها من ذي قبل. يظل هناك قليل من الخدمات التي تحتوي على مقاطع "بودكاست" وموسيقى يمكن دمجها معا.

شركة سبوتيفاي كانت تجري استحواذات على برامج بودكاست ولديها عزم على تحدي المقدمين الإذاعيين العاديين في مجال الاستماع داخل السيارة.

الآن، ثمة اختبار شهده موقع "ذا فيرج" يظهر عديدا من حلقات البودكاست القصيرة المرفقة مع اقتراحات الموسيقى الشخصية، في قائمة تشغيل مخصصة للقيادة إلى العمل والعودة منه. تطبيق سبوتيفاي لا يتمتع بأداة توصية متاحة على نطاق واسع لبرامج البودكاست، ولا يوفر قوائم تشغيل برامج بودكاست منسقة في الوقت الحالي، لذا يبدو ذلك وكأنه مجرد إلقاء نظرة على المستقب".