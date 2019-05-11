عاجل.. حريق هائل يلتهم مقهي العركي شارع النيل (فيديو وصور)

قال شهود عيان ان حريقا هائلا اندلع في مقهى مشهور بشارع النيل قبل قليل ما ادى الى التهام النيران للمقهى.
وافادت المصادر ان النيران التهمت مساء اليوم السبت مقهى العركي لأند الواقع بشارع النيل .
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