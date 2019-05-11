أخبار لا تفوتك| تهديد للسفير السعودي.. واجتماع عاجل لهؤلاء (موجز)

قوى "الحرية والتغيير" السودانية تطرح شروطها لاستئناف التفاوض مع العسكريين

صرحت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية بأن منهج التفاوض القديم مع المجلس العسكري الانتقالي "لا يتسق مع مطالب الشعب"، وأنها لن تقبل بالعودة إلى المفاوضات إلا بشروط.

وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيان لها اليوم السبت، أنها تلقت اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، مشيرة إلى ضرورة أن يركز النقاش على النقاط الخلافية بين الطرفين التي تم تحديدها، وأن تستمر دون توقف على أن تحسم الخلافات خلال 72 ساعة.

كما طالب البيان بعقد الاجتماع "في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيدا عن التراشقات الإعلامية".

ودعا البيان لتواصل الخطوات التصعيدية باعتبارها "الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة"، وذلك عبر مواصلة الاعتصامات والمواكب والمظاهرات "دون تراجع".

وذكر البيان أن قوى الحرية والتغيير تعتزم إعلان موقفها كاملا في مؤتمر صحفي سيعقد مساء السبت.

جماعة مجهولة تهدد السفير السعودي في الخرطوم وتدعو لطرده

طالبت جماعة تطلق على نفسها اسم "فيلق البنيان المرصوص" بطرد السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، إثر تصريح منسوب إليه بأن بلاده هي من نفذت التغيير الأخير في السودان.

وقالت الجماعة في تسجيل صوتي مخاطبة المجلس العسكري، إنها "تنتظر مساءلته ومحاسبته وطرده من البلاد اليوم قبل الغد"، وذلك إثر تصريحات منسوبة إليه بأن السعودية هي من قامت بالتغيير الأخير في السودان.

وأضافت الجماعة في رسالتها الصوتية: "إن لم تفعلوا ذلك فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة ولستم أنتم من قام بالتغيير كما ادعيتم. وعندها والله وبالله وتاالله سترون أنتم وقيادة المملكة منا وهذا الشعب العظيم ما سيكون عبرة ودرسا وحدثا للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

الجدير بالذكر أن جماعة "فيلق البنيان المرصوص" لم يرصد لها أي نشاط في السودان حتى الآن.

Advertisements

السودان يدرس بيع الوقود للمواطنين ببطاقات خاصة

قال السودان إنه سلم إمدادات من الوقود إلى محطات الكهرباء ويعمل على إيجاد حلول لأزمة السيولة، في إطار جهود التصدي للأسباب الرئيسية للاحتجاجات الحاشدة التي أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري الانتقالي الحاكم اللواء إبراهيم جابر أيضا إن السودان، البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، لديه إمدادات من الدقيق (الطحين) تكفي حاجة البلاد حتى نهاية يونيو/حزيران.

وتمثل تلك المشكلات تحديات للمجلس العسكري الذي تشكل بعدما أطاح الجيش بالبشير واحتجزه في 11 من أبريل نيسان.

وزاد القلق بشأن نقص الإمدادات قبيل شهر رمضان حيث يزيد الاستهلاك.

ونقل التلفزيون الرسمي عن جابر قوله "تم تأمين الوقود لكل السودان. وتم نقل الوقود مباشرة إلى المحطات، وبدأت محطات التوليد الحراري تعمل".

وتعاني معظم المناطق السكنية في العاصمة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء لساعات. وتزايد الانقطاع في الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة في الخرطوم إلى 47 درجة مئوية.

العسكري السوداني يدعو قوى الحرية والتغيير للاجتماع غدا

أعلن المجلس العسكري في السودان أنه وجه دعوة لقوى "الحرية والتغيير" للاجتماع والتفاوض غدا الأحد.

وجاءت الخطوة، على خلفية دعوة قوى الحرية والتغيير في السودان لنقاش مباشر دون توقف بشأن نقاط الخلاف مع المجلس العسكري للانتهاء منها خلال 72 ساعة.

