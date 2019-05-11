خوجلي يؤكد اهتمامه بحل مشاكل الكهرباء بالفاشر

جاء ذلك خلال مخاطبته المصلين بمسجد الفاشر العتيق امس عقب صلاة الجمعة مشيرا الي وصول عشرة مولدات كهربائية جديدة للفاشر سيتم تركيبها بالمحطة الرئيسية وتشغيلها في غضون الأيام المقبلة لحل مشكلة قطوعات الكهرباء التي ظلت تشهدها الفاشر، معلنا عن وصول ثلاثة مولدات اضافية اخري خلال الايام المقبلة و ان محطة الطاقة الشمسية ستدخل الخدمة في شهر يوليو المقبل .

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