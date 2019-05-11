وفي صفحتها على الفيسبوك ذكرت الوزارة عددا من المنتجات بالاسم، وقالت إن أصحابها لم يلتزموا "بما وعدوا أبناء شعبنا بعدم زيادة أسعار منتجاتهم خلال شهر رمضان المبارك" حسب الوزارة التي ذكرت بالاسم أيضا عددا من التجار الذين قالت إنهم "التزموا بما وعدوا به بتخفيض أسعار منتجاتهم وعدم زيادة أسعارها".
وقد قوبل منشور الوزارة بعدد من الانتقادات، والتساؤلات، خاصة بعد ذكر أسماء تجار لم تنخفض أسعار منتجاتهم فعليا، ومن الانتقادات التي نشرت على الصفحة ذاتها:
ـ "حاجتنا كلام بعد 8 سنين يا شباب .. عاقبوهم .. التوبيخ والكلام المنمق ما بيجيب فائدة بهيك وضع"
ـ "من ايمت القانون بيعتذر من التجار؟"
ـ "من الغريب ذكر بعض الشركات بالاسم الصريح ان كان بشكل ايجابي او سلبي و الاكثر غرابة عدم التحري عن دقة مصدر المعلومات خاصة ان نوع البن المذكور قد ارتفع بعد اليوم الثاني من الشهر الكريم بمعدل 1500 ليرة سورية للطرد الواحد؟"
ـ "إذا انتو مولتوهم بالدولار بسعر الدوله وما ارتفع، بأنو حق يرفعو أسعارن مو انتو مسؤولين عن ضبط الاسعار الغير نظاميه في الأسواق؟"
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، قد طالب التجار بـ "تنفيذ وعودهم" وعدم رفع الأسعار في شهر رمضان.
إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق خاصة في اليوم الأول لرمضان، بتأثير ارتفاع الطلب المتوقع في كل عام مع بداية رمضان الذي يعد بالنسبة للتجار، شهر زيادة التسوق، وخاصة الأغذية والمشروبات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة السورية "تعاتب" تجارا وتشكر آخرين بعد ارتفاع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.