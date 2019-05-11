وتضم تغريدة نشرتها إيفانكا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ليلة الأحد الماضي، صورا للقائها مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وهي تظهر تلك الوثيقة مطروحة على الطاولة.
وقالت ابنة دونالد ترامب في التغريدة، إنها ناقشت مع رئيس البنك الدولي "مبادرة تمويل المشاريع النسائية"، وذلك لا يفسر إطلاقا وجود تلك الوثيقة على الطاولة.
وبادرت إيفانكا الخميس الماضي إلى حذف تلك التغريدة واستبدلتها بأخرى تضم صورة لا تشمل الوثيقة المثيرة للاهتمام، لكن ذلك لم يخفف تساؤلات المراقبين بل بالعكس صب الزيت على نارها.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الموضوع، ردا على تساؤلات مجلة "نيوزويك".
وجاء ذلك على خلفية جدل مستمر في المجتمع الأمريكي حول منح إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر الوصول إلى معلومات في غاية السرية ومخالفاتهما المزعومة خلال العمل مع تلك المعلومات، لكونهما مستشارين للرئيس دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا ترامب تنشر على "تويتر" استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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