عاجل.. رسالة تهديد تصل إلى السفير السعودي في السودان

تلقى السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، تهديدات من جماعة مجهولة تطلق على اسمها "فينق البنيان المرصوص".

وطالبت الجماعة، في رسالة صوتية منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي، بطرد السفير من الخرطوم واتهمته بأنه قال إن "دولته هي من قامت بالتغيير الثوري في السودان، مطالبة المجلس بمحاسبته وطرده اليوم قبل الغد"، وذلك وفقا لصحيفة "الراكوبة" السودانية.

وأضافت: "إن لم تفعلوا ذلك، فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة، ولستم أنتم من قام بالتغيير كما أدعيتم، وعندها والله بالله وتا الله سترون أنتم وقيادة المملكة ترون منا وهذا الشعب العظيم ماسيكون عبرة ودرسا وحدثا للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا الى أي منقلب ينقلبون".

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وكان سفير السعودية لدى السودان، قال في تصريحات، نقلها موقع "تواصل" السعودي، إن السفارة تعمل "بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة السودان وشعبه في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الشعب السوداني".

وأضاف: "أن دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للسودان الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار منها خمسمائة مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، يأتي تعزيزاً لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان، وإسناداً لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار".

وأكد جعفر على أن السعودية "لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان"، مشيرا إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول "يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك". وذكر السفير بأن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.