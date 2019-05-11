أسعار الدولار ترتفع مجدداً في السوق الموازي

ارتفعت أسعار الدولار بالسوق الموازي اليوم السبت إلى 63 جنيهاً للشراء و 64 ج للبيع مقارنة بـ 61 ج للشراء و 62 ج للبيع نهاية الخميس الماضي فيما ارتفع سعر البيع عن طريق الإجراءات المصرفية إلى 73 ج.
وارتفع سعر الريال السعودي إلى 16.5 ج للبيع بالنقد وبلغ سعره عبر الإجراءات المصرفية 19 ج، وعزا متعاملون فى الارتفاع لزيادة الطلب على الدولار وأشاروا إلى أن معظم من يعمل حالياً هم من صغار تجار العمله خاصةً مع إحجام كبار التجار عن العمل فى الوقت الحالى ترقباً لاتجاهات السوق الموازي خلال الأيام المقبلة.
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