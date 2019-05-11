اتحاد الكرة يجمّد النشاط الرياضي

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني اليوم”السبت” قرارًا بتجميد النشاط الرياضي بعد بيانٍ أعلنته أندية الممتاز بتعليق المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد العام لكرة القدم.

وقال الفاتح باني في تصريحٍ حسب”باج نيوز” إنّ كمال شداد دعا إلى اجتماعٍ ينتظر أنّ يلتئم خلال الساعات المقبلة لبحث المستجدات التي طرأت على الساحة.

وكان”16″ ناديًا تحت لواء الدرجة الممتاز قد أعلنت رفضها المشاركة في منافسات الاتحاد العام لكرة القدم بناءً على الظروف التي تعاني منها البلاد على سياسيًا واقتصاديًا.