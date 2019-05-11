العراق يحصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلي

أعلن وزير التجارة العراقي هاشم العاني، أن العراق حصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضي وحتى التاسع من مايو الجاري.

وقال العاني، إن "وزارة التجارة دفعت للمزارعين 145 مليار دينار عراقي (122 مليون دولار) للقمح الذي حصد لغاية الآن".

من جهتها، أكدت وزارة الزراعة، في شهر أبريل الماضي، أن "العراق يتجه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل الأمطار الغزيرة".

وأضافت، أن "واردات القمح ستكون أقل إذا تحقق الرقم المتوقع".