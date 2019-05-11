السفارة السعودية بالسودان تطلق إفطار "عابر طريق"

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان، يوم الجمعة، إفطار "عابر طريق" أمام السفارة بالخرطوم، بالتعاون مع منظمة "بواعث الخيرات" الخيرية.

وتأتي المبادرة برعاية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، وتحتوي المبادرة على كلمات وتوزيع بلح وعصير لعابري الطريق.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أثناء مشاركته بتوزيع الإفطار على المستفيدين، إن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم الأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً وقوف المملكة مع الشعب السوداني في جميع المجالات.