امرأة تتطلب الطلاق من زوجها بسبب حفل زفاف بالحي

شطبت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس برئاسة القاضي د. وليد حسن موسى الاتهام في مواجهة رجل متهم بالاعتداء بالضرب على زوجته مسبباً لها الأذى الجسيم، وذلك إثر خلاف وقع بينهما داخل منزلهما بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف، وذلك عندما رفض الزوج المتهم السماح لزوجته الشاكية من المشاركة في حفل زفاف بالحي، وأمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهم، وذلك بعد أن تنازلت الشاكية من الدعوى التي رفعتها ضد زوجها مقابل طلاقها.

وتتلخص الوقائع حسب صحيفة آخر لحظة، في أن الشاكية وهي زوجة المتهم كانت قد فتحت بلاغاً بقسم الشرطة بالحاج يوسف، أفادت فيه بأن زوجها انهال عليها بالضرب، مسبباً لها الأذى الجسيم، وذلك إثر نقاش دار بينهما بسبب رفضه لزوجته من الخروج من المنزل والذهاب لحضور حفل زفاف، وتم القبض على المتهم، ومن خلال التحريات معه أقر بارتكابه الجريمة، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي الأذى الجسيم، وتنازلت الزوجة عن القضية مقابل الطلاق.