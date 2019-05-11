72 ساعة مفاوضات منتظرة بين المعارضة والمجلس العسكري (تفاصيل)

في الساعات الماضية، أعلن المجلس العسكري في السودان أنه وجه دعوة لقوى "الحرية والتغيير" للاجتماع والتفاوض غدا الأحد.

وجاءت الخطوة، على خلفية دعوة قوى الحرية والتغيير في السودان لنقاش مباشر دون توقف بشأن نقاط الخلاف مع المجلس العسكري للانتهاء منها خلال 72 ساعة.

وعقد المجلس العسكري الانتقالي ليل الجمعة اجتماعا مستعجلا بوزارة الدفاع ناقش الأوضاع الأمنية بولاية الخرطوم، ومشاكل الخدمات بالولاية خاصة نقص الكهرباء والوقود وأزمة المواصلات، وضم الاجتماع القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية، بجانب والي الخرطوم وإدارتي الكهرباء والمياه وقائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، وفقا للمصدر ذاته.

وكان المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلط بين المدنيين والعسكريين وهو أمر ترفضه قوى الحرية والتغيير حيث تتمسك أن يكون المجلس رمزي بمهام تشريفية.

وحددت سكرتارية مشتركة مكونة من قبل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير أبرز نقاط الخلاف حول وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها الأخيرة، في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.

وتعكف لجنة من قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير على هيكلة التحالف بإعلان جسم موحد لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري خلال المرحلة المقبلة بطريقة جديدة.

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و أعلنت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، اليوم السبت، تلقيها اتصالا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف المفاوضات، وأكدت أنها بصدد إرسال مذكرة مكتوبة إلى المجلس تحوي نقاط الخلاف بينهما.

وذكر بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، "تلقينا اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة".

وأضاف البيان "ويأتي ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار لأن الأزمة السياسية المستمرة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية".

وأوضح البيان "انتظمنا في اجتماعات داخل هيئاتنا المعنية وخلصنا للآتي، ردنا على مذكرة المجلس العسكري سيرسل مكتوبا، وحددنا نقاط الخلاف بيننا وبين المجلس العسكري والتي سيكون النقاش حولها بصورة حاسمة، هو هدفنا في أي لقاء".

وتابع البيان "أن ندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره، ويعقد الاجتماع في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيدا عن التراشقات الإعلامية".

وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيانها أنها ستعلن موقفها كاملا في مؤتمر صحفي سيعقد مساء اليوم السبت 11 مايو.

كما أكد البيان أن الاجتماعات خلصت إلى "تواصل الخطوات التصعيدية فهي الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة".

