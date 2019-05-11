قيادات امنية وتتفيذية تعقد اجتماعا لمعالجة مشكلتي الماء والكهرباء

وجه اجتماع ضم قيادات أمنية وشرطية وتتفيذية رفيعة وقائد ثاني قوات الدعم السريع بمعالجة المشاكل التي تواجه الإمداد الممائي والكهربائي مساء الجمعه إجتماعا بوزارة الدفاع ضم الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع بالإنابة والفريق الركن مرتضى عبد الله وراق والي الخرطوم المكلف، وإدارتي الكهرباء والمياه والقيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية.وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بولاية الخرطوم ومشاكل الخدمات بالولاية خاصة نقص الكهرباء والامداد المائي.

واستمع الاجتماع الى تقارير مفصلة فيما يتعلق بالوضع الامني وموقف انسياب الخدمات لاسيما الكهرباء والمياه.ووجه الإجتماع بمعالجة كافة المشاكل التي تواجه انسياب الأمداد المائي والكهربائي للمواطنين.واعرب وراق عن أسفه لانقطاع الأمداد المائي والكهربائي في بعض المناطق، واشار الى ان الإجتماع أمن على بذل كل الجهود الممكنة لايصال تلك الخدمات للمواطنين في اسرع وقت وناشد المواطنين بترشيد الاستهلالك المائي والكهربائي.

وثمن وراق الوعي والثقافة العالية التي يتمتع بها المواطن السوداني والذي مكنه من قيادة ثورة حقيقية ادت الى ارساء قيم الديمقراطية والحرية والعدالة وناشد المواطنين على التعاون مع اتيام الصيانة والاصلاح حتى نضمن انسياب الخدمات .

من جهته وعد مدير عام هيئة مياة ولاية الخرطوم المهندس مالك عمر بازالة كل المعقوات التي تحول دون انسياب الامداد المائي، واشار الى الجهود التي تبذل من قبل العاملين في الهيئة لاصلاح وصيانة كافة الاعطال.وقال إن انقطاع ساعة واحدة يؤثر على الامداد لمدة يومين، وكشف انهم عثروا على عدد من البلوفة مغلقة في عدد من المناطق بولاية الخرطوم .

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واوضح ان معنويات الموظفين تأثرت بعد أن تعرضوا لحالات اعتداء في عدد من مناطق الولاية وناشد المواطنين بعدم التعرض لهم لضمان إستمرار الخدمة.من جانبة أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء والموارد المائية المهندس محمد خير احمد الجنيد عدم وجود اي برمجة لقطوعات الكهرباء في القطاعين السكني والزراعي

دولفت الي ان الحمولات العالية وارتفاع درجات الحرار والأحمال الزائدة، سببا مباشرا لانقطاع التيار الكهربائي من بعض الخطوط لوجود برمجة تلقائية لحماية الخطوط الكهربائية عند زيادة الحمولة أو ارتفاع درجات الحرارة، مناشدا المواطنين الى ضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي ومراعاة ساعات الذروة.

وكشف الجنيد أن عددا من مكاتب الكهرباء تعرضت لحالات اعتداء وضرب للموظفين، وناشد المواطنين بالتعامل بحكمة، حتى ينعم الجميع بالخدمة.وأشار إلى تأثر عدد من الولايات الغربية نتيجة لعدم وصول الوقود الفيرنس إلى المحطات الحرارية املا ان يتم معالجة فتح الطرقات للقطارات حتى تحل هذه المشكلة.