السفير السعودي بالخرطوم يتلقى تهديدات من (فيلق البنيان المرصوص)

تلقى سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر، تهديدات من جماعة مجهولة تطلق على اسمها (فيلق البنيان المرصوص)، والتي طالبت بطرد السفير من الخرطوم واتهمته بأنه قال إن دولته هي من قامت بالتغيير الثوري في السودان. وطالبت الجماعة المجلس بمحاسبته وطرده اليوم قبل الغد.

وأضافت – في رسالة صوتية منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي -: "إن لم تفعلوا ذلك، فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة، ولستم أنتم من قام بالتغيير كما ادعيتم. وعندها والله وبالله وتا الله سترون أنتم وقيادة المملكة ترون منا وهذا الشعب العظيم ما سيكون عبرة ودرساً وحدثاً للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

ووجدت رسالة (فيلق البنيان المرصوص) رفضاً واسعاً من العديد من المواطنين، الذين أبدوا أسفهم على ظهور مثل هذه الجماعات التي تتحدث باسم الشعب السوداني؛ المتسامح والبعيد كل البعد عن هذه الأفكار المتطرفة.

وأعلن (فيلق البنيان المرصوص) عن نفسه نهاية أبريل الماضي، وقال إنه مكون من عشرين فرقة تنتشر بالمركز والولايات. وبحسب تسجيل لمدير الفيلق، فإنهم يدعون لبقاء الشريعة الإسلامية حاكمية ومصدرا ملهما لتشريعات الأمة والدولة، والتأكيد على استقلال القرار الوطني وحريته. وحذر الفيلق من التدخل في شأن السودان الداخلي ومحاولات جره لاستقطاب إلى محاور إقليمية أو تبعية دولية من خلال مساعدات مشروطة بفواتير محددة.