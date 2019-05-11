وكشف وزير الدفاع شرفي سي، أن "هذه المدرعات من طراز "ستورم" ستسمح بالتصدي للأوضاع التي نعيشها"، فيما ذكرت رئاسة الأركان العامة، أن "هذه المدرعات التي نقلتها طائرات تابعة لسلاح الجو القطري ستعزز المعدات والقدرات العملانية للقوات المسلحة الوطنية".
وكانت قطر "قدمت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، 24 مدرعة "ستورم" لمالي، البلد المجاور لبوركينا فاسو الذي يواجه تهديدا مشابها.
وتزامنت المساعدة القطرية، مع إعلان تحرير القوات الفرنسية الخاصة في بوركينا فاسو أربع رهائن بينهم فرنسيان خطفا في بنين.
كانت هذه تفاصيل خبر هدية عسكرية من قطر لإحدى الدول الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.