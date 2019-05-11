فساد بمئات الملايين في قطاع المواصلات بولاية الخرطوم

كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” عن فساد بقطاع المواصلات بولاية الخرطوم بتجاوزات مالية فاقت مئات الملايين من الجنيهات في الهيئة النقابية لمركبات النقل العام عبارة عن تحصيل رسوم غير قانونية من مواقف المواصلات بولاية الخرطوم.

وبحسب الصحيفة فإن المبالغ المتحصّل عليها تجاوزت ما بين”25 ـ 30″ مليون جنيه شهريًا.