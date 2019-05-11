فساد بمئات الملايين في قطاع المواصلات بولاية الخرطوم

كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” عن فساد بقطاع المواصلات بولاية الخرطوم بتجاوزات مالية فاقت مئات الملايين من الجنيهات في الهيئة النقابية لمركبات النقل العام عبارة عن تحصيل رسوم غير قانونية من مواقف المواصلات بولاية الخرطوم.
وبحسب الصحيفة فإن المبالغ المتحصّل عليها تجاوزت ما بين”25 ـ 30″ مليون جنيه شهريًا.
وأكّد نائب رئيس غرفة النقل عبد الله عبد الفتاح في تصريحات لصحيفة السوداني إن كلّ هذه المبالغ الهائلة يتم تحصيلها بدون الأورنيك المالي”15″ ما يجعلها مخالفة لقرارات اللجنة الرئاسية التي أنشأها النظام البائد وسمى لها لجنة عرفة بـ”لجنة منع التحصيل غير القانوني”، وآلت رئاستها إلى مولانا بابكر قشي.
وأكّد أنّ عدد كبير من أصحاب الحافلات أن مولانا بابكر قشي قد ساندهم تمامًا ووقف مع الحق، حيث أصدر ثلاثة قرارات تمنع منعًا باتًا تحصيل هذه الرسوم التي تفرضها الهيئة النقابية من أصحاب الحافلات العاملة في الخطوط
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