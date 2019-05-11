الأصم : نخشى تحول السودان إلى ليبيا جديدة وهذه الخطوة سوف تشعل حرب أهلية

دخل القيادي الشباب بتجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم في حوار مع مجموعة من الثوار في ميدان الاعتصام، والتي حاصرته بالاسئله أثناء مرور، وطالبته المجموعة أن تقوى قوى الحرية والتغيير بإعلان حكومة موازية، فكانت إجابته كالتالى: لم نقم في قوى اعلان الحرية والتغيير بإعلان حكومة من جانب أحادي " حكومة موازية لحكومة المجلس العسكري ) وبالتالى نتجاهل المجلس العسكري وممطالته في تسليم السلطة للمدنيين، لأننا نخشى أن يتحول السودان إلى ليبيا أخرى، وتشتعل حرب أهلية دموية.

يذكر أن ليبيا فيها أكثر من حكومة ، حكومة الوفاق الوطني بزعامة فائز السراج، والحكومة المؤقتة وهي انبثقت عن برلمان طبرق في سبتمبر 2014، وتوجد بمدينة البيضاء شرقي البلاد، ويترأسها عبد الله الثني.وحكومة بقيادة الجنرال حفتر، وتدور الآن معارك دامية بين هذه الأطراف، وهو ما يخشاه تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير.